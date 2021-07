Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle pour Sergio Ramos !

Publié le 2 juillet 2021 à 13h10 par H.G.

Alors qu’un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre le PSG et Sergio Ramos, la visite médicale de l’international espagnol pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Libre depuis ce jeudi après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos aurait d’ores et déjà trouvé son nouveau club, à savoir le Paris Saint-Germain. En effet, comme annoncé par Mohamed Bouhafsi, un accord a été trouvé entre le club de la capitale et l’international espagnol, dont le frère et agent s’est rendu dans la capitale française ce jeudi afin de boucler le deal. Ceci étant réglé, la visite médicale de Sergio Ramos préalable à sa venue au PSG ne serait plus qu’une question d’heures.

Visite médicale ce vendredi ou ce samedi pour Sergio Ramos ?