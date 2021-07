Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante du clan Hakimi sur son arrivée au PSG !

Publié le 2 juillet 2021 à 12h45 par T.M.

Agent d’Achraf Hakimi, Alejandro Camano a confirmé que le transfert du Marocain au PSG était imminent.

Après Georginio Wijnaldum, ce sont Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi qui vont rejoindre le PSG. Rien n’est encore officiel, mais tout serait quasiment bouclé pour les arrivées de l’Italien et du Marocain. Avec Hakimi, le club de la capitale va ainsi résoudre ses problèmes au poste d’arrière et pour cela, Leonardo n’a pas hésité à sortir le chéquier. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’opération est annoncée à 70M€, dont 5M€ de bonus, tandis que le futur ex-joueur de l’Inter Milan va percevoir près de 9M€ par an.

« Je confirme qu’on est proche d’un accord avec le PSG »