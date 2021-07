Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé le gros coup de bluff ?

Publié le 2 juillet 2021 à 11h56 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2021 à 11h57

L'annonce de la volonté de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat a fait couler beaucoup d'encre. Mais derrière ce choix pourrait bien se cacher une véritable partie de poker menteur.

Recruté pour 145+35M€ à l'été 2017, un départ de Kylian Mbappé serait une véritable catastrophe économique pour le PSG. Lié contractuellement au club de la capitale jusqu'en 2022, le natif de Bondy aurait fait part de sa volonté de ne pas continuer l'aventure avec les Franciliens au delà du terme de son bail. Pisté notamment par le Real Madrid, le Tricolore ne manque pas d'options pour son avenir. Pourtant, l'attaquant de 22 ans n'a jamais officiellement fait part d'une envie de départ. Tout juste s'est il contenté d'une déclaration sibylline au début du mois pour France Football : ‹ ‹Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ››.

Un juteux contrat à la clé ?

Kylian Mbappé se plaîit et se sent bien à Paris. Si sportivement, le club doit lui apporter des garanties pour le conserver, une offre financière intéressante pourrait aussi le faire infléchir sa position. On le sait, le PSG dispose d'une force de frappe économique incomparable, même au sein des cadors européens. Une proposition salariale plus élevée serait un argument indéniable pour faire pencher la balance. Aujourd'hui, Kylian Mbappé émarge à 2.1M€ mensuel soit 25.2M€ annuel. Une rémunération bien inférieure à celle de l'autre star du club, Neymar (36.8M€ annuel). Pour espérer conserver son joyau, le club parisien devra consentir à un nouvel effort financier. Au risque de perdre la mise dans quelques mois....