Mercato - PSG : Varane, Pogba… Une opération colossale en préparation ?

Publié le 2 juillet 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Paul Pogba et de Raphaël Varane, Manchester United serait prêt à préparer une grosse offre pour s’attacher les services du défenseur français.

Si le mercato estival du PSG a débuté sur les chapeaux de roues, celui-ci est encore très loin d’être terminé. En effet, le club parisien est annoncé sur les traces de nombreux autres joueurs, parmi lesquels figurent notamment Paul Pogba et Raphaël Varane. Cependant, Paris est loin d’être le seul club positionné pour l’international français du Real Madrid puisque Manchester United aurait la ferme intention de le recruter afin de consolider sa charnière centrale. Et dans cette optique, les Red Devils pourraient bientôt passer à l’offensive, et pas de n’importe quelle manière !

Un échange entre Paul Pogba et Raphaël Varane ?