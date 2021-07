Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Sergio Ramos totalement validée… par Neymar !

Publié le 2 juillet 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’un accord aurait été trouvé entre le PSG et Sergio Ramos, voir l’international espagnol rejoindre le club de la capitale pourrait grandement satisfaire Neymar.

Officiellement arrivé au terme de son contrat ce jeudi au Real Madrid, Sergio Ramos a peut-être déjà trouvé son nouveau club. En effet, tandis que le Paris Saint-Germain négocierait avec lui depuis maintenant plusieurs semaines, un accord contractuel aurait été trouvé à en croire les informations dévoilées par Mohamed Bouhafsi ce jeudi. Ainsi, l’international espagnol devrait parapher prochainement un contrat de deux ans avec le PSG pour venir renforcer encore un peu plus la charnière centrale parisienne.

Sergio Ramos a déjà échangé avec plusieurs joueurs parisiens