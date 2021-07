Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Rico… Un départ inévitable !

Publié le 2 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Ce mercredi, le PSG a officialisé la prolongation d’Alexandre Letellier. Un choix qui va par la même occasion faire une victime dans les buts parisiens.

Du côté du PSG, on a clairement ce qu’il faut au poste de gardien. Avec la prochaine arrivée de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale va avoir un nouveau portier sous contrat après Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Alphonse Areola ou encore Marcin Bulka. Toutefois, les places sont comptées au PSG et ce mercredi, le club de la capitale a annoncé la prolongation de Letellier, lui qui officiait en tant que 3ème gardien la saison dernière. Alors qu’Areola et Bulka devraient prochainement repartir et que Gianluigi Donnarumma va venir se battre pour une place de numéro 1, il n'y a donc plus qu’une place à se disputer entre Keylor Navas et Sergio Rico.

Il n’en restera qu’un !

Ces deux dernières saisons, Keylor Navas et Sergio Rico faisaient la paire au PSG. Alors que le Costaricien et l’Espagnol s’entendent très bien, cette relation devrait être brisée cet été. En effet, avec Donnarumma et donc Letellier, il ne reste qu’une place chez les gardiens. Qui sera alors conservé ? Ayant déjà connu une situation similaire au Real Madrid avec Thibaut Courtois, Navas va-t-il faire ses valises ? Sergio Rico sera-t-il finalement la victime de la concurrence annoncée entre Navas et Donnarumma ? A suivre…