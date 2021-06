Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Le PSG prolonge un gardien de but !

Publié le 30 juin 2021 à 19h38 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2021 à 19h39

Alors que Gianluigi Donnarumma est censé arriver au PSG, le club de la capitale a annoncé ce mercredi la prolongation de contrat d’Alexandre Letellier jusqu’en juin 2022.