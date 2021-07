Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a gagné l’un de ses bras de fer face à Leonardo !

Publié le 2 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Devant travailler avec Mauricio Pochettino pour le recrutement du PSG, Leonardo aurait visiblement cédé à l’une des demandes de l’Argentin.

Pour cette nouvelle saison qui arrive, le PSG va être armé comme jamais. En effet, pour enfin décrocher la Ligue des Champions, Leonardo va offrir des renforts de poids à Mauricio Pochettino. Ainsi, Georginio Wijnaldum a déjà signé un contrat de 3 ans avec le PSG et d’ici quelques jours, ce sont Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi qui vont rejoindre le club de la capitale. Mais le recrutement parisien ne s’arrêtera pas là et Pochettino ne serait pas étranger à cela…

Sergio Ramos pour Mauricio Pochettino !