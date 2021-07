Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle recrue colossale en approche pour Pochettino !

Publié le 1 juillet 2021 à 13h45 par T.M.

Alors que le PSG s’apprête à officialiser les arrivées de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, celle de Sergio Ramos pourrait également être imminente.

Le recrutement estival du PSG s’annonce historique. Après avoir perdu la Ligue 1 et été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale veut revenir plus fort. Et pour cela, Leonardo va offrir des armes de poids à Mauricio Pochettino. Cela a ainsi commencé avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum tandis que Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi sont également sur le point de signer avec le PSG. Mais cela ne va pas s’arrêter là puisque Sergio Ramos devrait lui aussi visiblement s’engager avec les Parisiens. Actuellement libre de tout contrat suite à son départ du Real Madrid, l’Espagnol devrait poser ses valises au Parc des Princes.

Un accord imminent !