Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour Alphonse Areola !

Publié le 1 juillet 2021 à 12h15 par H.G.

Alors qu’il n’a plus la moindre perspective sportive au PSG, le club de la capitale aurait bel et bien pris la décision de se séparer d’Alphonse Areola cet été.

Le moins que l’on puisse dire est que le poste de gardien est bien fourni au PSG avec la présence de Keylor Navas en tant que titulaire. Et cela est appelé à s’accroitre davantage encore avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, l’Italien ayant tout d’un portier numéro 1 et qui se battra avec le Costaricien pour une place dans le onze à partir de la saison prochaine. Et vu le gros duel qui attend les deux hommes, ceux derrière eux n’auront que peu de miettes à se mettre sous la dent. Et cela va conduire Alphonse Areola tout droit vers un départ dans les prochaines semaines…

Alphonse Areola est sur la liste des transferts !