Mercato - PSG : Les raisons du choix de Sergio Ramos dévoilées !

Publié le 1 juillet 2021 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 1 juillet 2021 à 20h38

Si rien n’est encore officiel, Sergio Ramos devrait très prochainement s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Un contrat de deux années attend l’international espagnol, qui avait rapidement fait du club de la capitale sa priorité.

Sergio Ramos ne devrait pas rester sans club très longtemps. Malgré de longues discussions avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, le défenseur espagnol a officiellement quitté la Casa Blanca au terme de son contrat le 30 juin. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord pour une prolongation en raison d’un trop gros écart entre les exigences du joueur et la proposition des Merengue . C’est donc une page qui se tourne pour les deux parties, puisque Sergio Ramos avait rejoint le Real Madrid en 2005. Aujourd’hui âgé de 35 ans, le natif de Camas en Andalousie conserve de grosses ambitions, et une belle cote sur le marché des transferts, en dépit d’un salaire imposant et d’une dernière saison délicate. À cause de blessures à répétition, Sergio Ramos n’a disputé que 21 rencontres toutes compétitions confondues, ce qui n’a pas empêché Manchester City, Chelsea, le FC Séville ou encore l’AC Milan de cocher son nom dans ce mercato estival. Cependant, c’est au PSG que l’on devrait rapidement retrouver l‘international espagnol.

Accord confirmé pour Sergio Ramos

Alors que Sergio Ramos et le PSG seraient en discussion depuis plusieurs semaines, RMC a révélé ce jeudi l’existence d’un accord de principe entre les deux parties. Sous réserve de la traditionnelle visite médicale prévue dans les prochains jours, Sergio Ramos devrait ainsi évoluer sous les couleurs parisiennes la saison prochaine. René Ramos, frère et agent du joueur, a fait le déplacement dans la capitale française pour finaliser l’opération avec le PSG, permettant à l’ancien capitaine du Real Madrid de s’engager pour deux ans. Une tendance confirmée par la presse espagnole.

