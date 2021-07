Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Raphaël Varane !

Publié le 1 juillet 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane aurait alerté le PSG et Manchester United. Et à en croire la presse britannique, Leonardo aurait déjà perdu son bras de fer avec les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement avec le Real Madrid, Raphaël Varane ne voudrait en aucun cas baisser son salaire pour prolonger, comme lui demanderait Florentino Pérez. Dans cette optique, l'international français serait réticent à parapher un nouveau bail avec le club merengue et penserait même à faire ses valises dès cet été. De son côté, le président du Real Madrid se retrouverait dos au mur et pourrait être contraint de vendre Raphaël Varane lors du mercato estival s'il ne le prolonge pas très vite. Une situation qui n'aurait pas échappée au PSG et à Manchester United, en embuscade pour profiter de l'aubaine. Toutefois, Leonardo pourrait déjà dire adieux à Raphaël Varane.

Le PSG a déjà perdu son bras de fer pour Varane