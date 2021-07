Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Manchester United… Ça s’agite en coulisses pour Raphaël Varane !

Publié le 1 juillet 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que son avenir au Real Madrid s’écrit en pointillés, Raphaël Varane verrait le PSG et surtout Manchester United commencer à s’activer dans l’optique de le recruter.

Depuis ce jeudi 1er juillet, le Real Madrid ne possède officiellement plus Sergio Ramos dans son effectif, l’international espagnol n’ayant trouvé aucun accord dans l’optique d’une prolongation de son contrat. Seulement voilà, il pourrait ne pas être le seul défenseur central à quitter le club de la capitale espagnole cet été dans la mesure où l’avenir de Raphaël Varane s’écrit fortement en pointillés. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français n’aurait pas l’intention de renouveler son contrat. En effet, il considérerait avoir fait le tour de la question au Real Madrid et voudrait ainsi s’en aller dès cet été pour relever un nouveau challenge en Europe. Et bien évidemment, le joueur arrivé en provenance du RC Lens serait tout particulièrement convoité.

Manchester United accélère !

En effet, comme l’annonce Sky Sports ce jeudi, Manchester United et le PSG ferait partie des clubs intéressés par la perspective de l’accueillir au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Mais visiblement, les Red Devils auraient quelque peu décidé de prendre les devants, et ce dans un contexte où Paris semble davantage se concentrer sur le dossier Sergio Ramos dans l’optique de renforcer sa défense. Concrètement, à en croire les informations de Julien Maynard, journaliste au sein de la rédaction de TF1 , les pensionnaires d’Old Trafford discuteraient directement avec Raphaël Varane, à tel point que les positions entre les deux parties se seraient rapprochées au cours des dernières heures. Cependant, pour l’heure, aucun accord n’aurait encore été trouvé entre les deux parties, bien que la piste Manchester United commence à chauffer pour l’international tricolore.

Raphaël Varane privilégie les Red Devils au PSG !