Mercato - PSG : Les dessous de l’arrivée de Sergio Ramos au PSG dévoilés !

Publié le 1 juillet 2021 à 14h30 par T.M.

D’ici quelques jours, le PSG pourrait bien officialiser également l’arrivée de Sergio Ramos. Actuellement libre suite à son départ du Real Madrid, l’Espagnol pourrait donc rebondir au sein du club de la capitale, où de nombreux critères auraient pesé dans la balance.

Pendant de longs mois, le feuilleton Sergio Ramos a fait énormément parler en Espagne. En effet, le capitaine du Real Madrid arrivait au terme de son contrat et Florentino Pérez devait ainsi trouver un accord pour une prolongation. Or, les demandes de chacun n’étaient pas en accord et finalement, le verdict est tombé il y a quelques jours, Sergio Ramos ne continuera pas avec le Real Madrid. N’ayant pas trouvé de terrain d’entente pour prolonger, l’Espagnol s’en va donc librement et à 35 ans, il va ainsi ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Mais où ? Alors que de nombreuses pistes étaient évoquées à l’instar de Manchester City ou encore du Bayern Munich, c’est le PSG qui serait en passe de rafler la mise. Depuis l’été dernier, Leonardo est à la recherche d'un défenseur central pour pallier le départ de Thiago Silva. Cela pourrait donc être chose faite à l’occasion de ce mercato estival avec l’arrivée de Sergio Ramos, qui pourrait ainsi venir épauler Presnel Kimpembe et Marquinhos en charnière centrale.

Tout est réuni au PSG !