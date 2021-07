Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va faire d’excellentes affaires en Serie A !

Publié le 1 juillet 2021 à 13h30 par A.C.

Pablo Longoria pourrait largement se servir en Serie A cet été, afin de renforcer l’Olympique de Marseille.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence très fort. Après avoir officialisé l’arrivée de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone et celle de Gerson, dont le transfert vous a été détaillé sur le10sport.com. Pablo Longoria prépare toutefois d’autres coups. En Espagne, on annonce en effet que l’OM aurait approché le Barça pour Samuel Umtiti. Plus dans les plans de Ronald Koeman, le Français semble être poussé vers la sortie à cause de ses blessures à répétition, qui ne lui permettent pas de jouer avec continuité depuis 2018. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à Longoria ! D’après les informations de Sport , Umtiti reste une opportunité pour l’OM, mais il y aurait des gros doutes concernant sa condition physique et surtout, son salaire. Ainsi, Pablo Longoria semble avoir décidé de se tourner vers la Serie A, un championnat qu’il connait très bien.

Longoria va boucler Ünder et Lopez...

Par le passé, Pablo Longoria a travaillé à l’Atalanta, à Sassuolo, mais surtout à la Juventus, ayant donc le temps de construire un solide réseau en Italie. Cela pourrait notamment lui permettre de boucler une incroyable double opération, remplaçant d’un coup Florian Thauvin et trouvant un gardien pour concurrence Steve Mandanda. Sky Sport Italia a en effet annoncé que l’Olympique de Marseille serait tout proche de décrocher les prêts de Pau Lopez et de Cengiz Ünder, avec une option d’achat respectivement de 15M€ et de 10M€. Une piste confirmée par le journaliste turc Ekrem Konur, qui est allé plus loin en disant que tout était bouclé en ce qui concerne Ünder.

Prêter à nouveau Strootman...

Mais Pablo Longoria ne va pas seulement réussir à recruter, grâce à la Serie A. Ce jeudi, plusieurs sources, dont Sky, annoncent en Italie que Kevin Strootman serait tout proche d’un prêt à Cagliari. Après six mois passés au Genoa, le milieu sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2023 devrait rejoindre le club sarde dans le cadre d’un prêt d’un an, renouvelable d’une saison supplémentaire. Il Corriere dello Sport explique toutefois que l’OM devra prendre une partie du salaire de Strootman, qui gagne près de 6M€ net par an. Une situation semblable à celle au Genoa, puisque l’OM a bien payé 50% de son salaire ces six derniers mois.

Et recruter Simeone !