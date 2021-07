Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour l’échec de Longoria avec Kevin Gameiro !

Publié le 1 juillet 2021 à 12h10 par T.M.

Annoncé proche de débarquer à l’OM, Kevin Gameiro a finalement fait machine arrière. Explications.

A la recherche d’un renfort offensif, Pablo Longoria pensait avoir résolu ses problèmes avec Kevin Gameiro. Connaissant bien le Français pour l’avoir côtoyé à Valence, le président de l’OM aurait donc aimé l’attirer sur la Canebière. Ces derniers jours, l’affaire semblait même bien engagée. Alors que tout le monde a été surpris en apprenant cette arrivée annoncée de Gameiro à l’OM, les fans phocéens n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Sur les bords de la Méditerranée, on n’a pas oublié le passé parisien de l’international français et les insultes ont été nombreuses à l’encontre de Kevin Gameiro et sa famille.

Un climat délétère qui a tout changé…