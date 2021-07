Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une petite révolution se précise dans le projet McCourt !

Publié le 1 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que la direction de l’OM envisage de recruter un gardien de renom pour venir concurrencer l’emblématique Steve Mandanda, Pau Lopez semble clairement être l’heureux élu.

Depuis maintenant plusieurs mois, les intentions de l’OM paraissent claires pour l’avenir du poste de gardien de but. Malgré le statut emblématique de Steve Mandanda, Pablo Longoria envisage de faire venir un numéro 1 bis cet été, pour venir le concurrencer dans un premier temps avant de lui succéder dans les années à venir : « Forcément il y a une recherche des dirigeants pour compléter la liste des gardiens. Moi je suis là, la concurrence je l'ai tout le temps. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça », avait même confié Mandanda en mai dernier. L’OM compte donc instaurer une petite révolution dans sa gestion des gardiens, et le profil attendu semble avoir été trouvé.

Pau Lopez se rapproche bien de l’OM