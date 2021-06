Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a proposé un gros chèque pour…

Publié le 1 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête de renforts et notamment au milieu de terrain, l’OM aurait dégainé une offre de 17M€ pour Seko Fofana du RC Lens. En vain.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM et alors qu’il a déjà clairement laissé entendre qu’il changerait d’air cet été, Boubacar Kamara devra logiquement être remplacé par Pablo Longoria. Le président du club phocéen s’active déjà en coulisses à cet effet, et depuis plusieurs semaines, le nom de Seko Fofana (26 ans) est évoqué du côté de l’OM, et une grosse somme aurait même été proposée au RC Lens…

L’OM tente Fofana à 17M€, mais…

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, l’OM aurait fait parvenir une offre de 17M€ au club nordiste pour recruter Seko Fofana, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Mais le RC Lens aurait décliné cette proposition de Longoria, qui aura du mal à proposer davantage dans ce dossier.