Mercato - OM : Et si Longoria changeait tout pour Mandanda ?

Publié le 1 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

Souhaitant continuer à l’OM, Steve Mandanda serait pourtant susceptible de voir sa place de numéro un compromise si Pablo Longoria venait à boucler le gros coup Roman Bürki…

« Il n'y a rien à revendiquer, forcément il y a une recherche des dirigeants pour compléter la liste des gardiens. Moi je suis là, la concurrence je l'ai tout le temps. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça. » . Voici le message que Steve Mandanda faisait passer en conférence de presse à la fin du mois de mai. Pour Onze Mondial ou d’autres médias comme beIN SPORTS, le capitaine et vétéran de l’OM a également expliqué qu’il ne comptait pas raccrocher de sitôt et comptait bien se battre pour conserver sa place de gardien numéro un à l’OM. Et alors que Pablo Longoria recherchait jusqu’ici une doublure au champion du monde, le président de l’OM aurait récemment activé une piste pour le moins surprenante.

Une arrivée de Bürki pour tout changer ?