Mercato - OM : Cette énorme révélation sur le dossier Saliba !

Publié le 1 juillet 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que le Stade Rennais était un obstacle pour l’OM dans la course à la signature de William Saliba, le club breton ne serait plus dans le coup pour deux raisons précises. Explications.

En quête d’un défenseur central, l’OM se pencherait sur le dossier William Saliba qui ne ferait toujours pas partie des plans d’Arsenal. Ces derniers jours, The Athletic a révélé qu’en raison de l’imminente arrivée de Ben White à Arsenal, les Gunners prévoiraient de renvoyer en prêt leur recrue estivale de 2019 qui a depuis fait une pige dans son club formateur de l’ASSE et quelques mois à l’OGC Nice cette saison. Et si la prochaine destination du Français serait… l’OM ? Pablo Longoria chercherait à renforcer l’axe central de la défense de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli. Et alors que le Stade Rennais se serait intéressé au profil de Saliba, il ne faudrait pas compter sur la venue du défenseur en Bretagne.

Saliba aurait recalé Rennes !