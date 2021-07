Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria avance pour l’arrivée d'un attaquant !

Publié le 1 juillet 2021 à 11h45 par T.M.

Dernièrement, le nom de Giovanni Simeone est apparu du côté de l’OM. Et dans ce dossier, Pablo Longoria passerait à la vitesse supérieure.

Ce jeudi 1er juillet, l’OM a officialisé les départs de plusieurs joueurs en fin de contrat à l’instar notamment de Valère Germain. Jorge Sampaoli enregistre donc un départ dans le secteur offensif, mais prochainement, il pourrait assister à un renfort. Pablo Longoria travaille en tout cas pour faire venir un nouvel attaquant à l’OM. Reste à trouver l’heureux élu. Alors que le président phocéen pensait avoir bouclé le dossier Kevin Gameiro, l’attaquant de Valence ne viendra finalement pas. Et c’est vers Giovanni Simeone, fils de Diego Simeone et actuellement à Cagliari, que Longoria se tournerait.

La machine est en marche pour Simeone !