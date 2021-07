Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle une nouvelle recrue à 10M€ !

Depuis quelques jours, l’OM travaille visiblement sur l’arrivée de Cengiz Under en provenance de l’AS Rome. Un dossier que Pablo Longoria viendrait de boucler.

Avec Konrad de la Fuente, l’OM a officialisé sa première recrue de l’été, mais elle ne devrait pas être la dernière. En effet, d’ici quelques heures, le club phocéen devrait également acter le renfort de Gerson. Mais Pablo Longoria ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Ces dernières heures, le président de l’OM était d’ailleurs du côté de Milan afin de régler les arrivées de Pau Lopez et Cengiz Under en provenance de l’AS Rome. Alors que cela sentait plutôt bon pour le portier espagnol qui viendrait ainsi faire la paire avec Steve Mandanda, cela était plus indécis pour l’ailier turc. Mais aujourd’hui, il ne semble plus y avoir aucun doute concernant Cengiz Under.

C’est réglé pour Under !

A en croire les derniers échos, Cengiz Under va devenir un joueur de l’OM. En effet, sur Twitter, Ekrem Konur a assuré que l’accord avec été trouvé entre les Phocéens et l’AS Rome. L’ailier de 23 ans serait ainsi attendu dans les prochains jours sur la Canebière. Et concernant cette opération, Cengiz Under ne devrait finalement pas débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat comme certains l’avaient annoncé. Selon Yağız Sabuncuoğlu, c’est un transfert à hauteur de 10M€ qui se profilerait pour le joueur de José Mourinho qui signerait un contrat de 4 ans avec l’OM. A noter que l’AS Rome garderait toutefois 30% d’une future revente.