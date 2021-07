Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tigres, Milan AC, OL… Les vérités de Florian Thauvin sur son choix !

Publié le 1 juillet 2021 à 11h30 par T.M.

A la surprise générale, Florian Thauvin a décidé de continuer sa carrière du côté du Mexique en rejoignant André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Un choix étonnant sur lequel l’international français est revenu ce jeudi.

Annoncé depuis longtemps sur le départ à l’OM, Florian Thauvin a enfin fait ses valises. Toutefois, l’ailier de 28 ans n’a pas forcément rejoint le club qu’on attendait. Alors qu’on voyait l’international français s’envoler pour une grosse équipe européenne, lui qui était notamment annoncé dans le viseur du Milan AC ou du FC Séville, il a finalement surpris tout le monde. Ne voulant également pas prolonger son contrat, qui arrivait à son terme à l’OM, Thauvin a pris la décision de rejoindre le Mexique, imitant ainsi André-Pierre Gignac en le rejoignant aux Tigres de Monterrey. Le champion du monde a donc surpris tout le monde en faisant ce choix de carrière. Mais pourquoi une telle décision ? Ce jeudi, à l’occasion d’un entretien accordé à Multimedios , Florian Thauvin a livré les dessous de sa réflexion.

« J’avais besoin d’un changement pour être plus tranquille »

Tout d’abord, Florian Thauvin a justifié son choix de quitter l’OM. Alors que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient bien aimé le prolonger et le conserver, il en a donc décidé autrement. Et ainsi, Thauvin a expliqué : « Je ne me sentais pas bien dans mon club dans ma vie. Ma vie a beaucoup changé avec l’arrivée de mon fils, donc j’avais besoin de changement. J’ai parlé avec ma femme. La vie à Marseille est bonne, mais il y a des choses que je ne pouvais plus faire comme aller à la pêche. Il y a beaucoup de pression. J’avais besoin d’un changement pour être plus tranquille avec ma femme et mon fils ».

« Ici, j’ai tout pour être heureux… »