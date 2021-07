Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà de gros doutes autour de Memphis Depay ?

Publié le 1 juillet 2021 à 14h00 par T.M.

Cela a été officialisé durant l’Euro, Memphis Depay est officiellement un joueur du FC Barcelone. Cependant, cette arrivée susciterait certaines interrogations en Catalogne.

Depuis l’été dernier, Memphis Depay est réclamé par Ronald Koeman au FC Barcelone. Il aura finalement fallu attendre la fin du contrat du Néerlandais à l’OL pour qu’il débarque en Catalogne. Cela est donc désormais officiel, Depay est un joueur du Barça. D’ici quelques jours, une fois son retour de vacances, l’attaquant de 27 ans sera présenté à la presse. Le début d’un nouveau chapitre pour l’ancien Lyonnais qui va tenter de s’imposer aux côtés de Lionel Messi. Mais cette association en interroge plus d’un…

Quelle place pour Depay à côté de Messi ?