Mercato - Barcelone : Nouvelles précisions de taille sur l'arrivée de Memphis Depay !

Publié le 28 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Après quatre saisons à l'OL et un Euro achevé prématurément avec les Pays-Bas, Memphis Depay devrait arriver dans son nouveau club, le FC Barcelone, mais seulement une fois les vacances terminées.

On en sait plus sur l’arrivée de Memphis Depay au Barça. La star néerlandaise tout juste éliminée de l’Euro face à la République tchèque en huitièmes de finale (0-2) rejoindra la Catalogne cet été, libre. Le joueur de 27 ans passé par Manchester United et l’OL ces quatre dernières années avait annoncé son départ du club rhodanien le 21 mai dernier au terme de son contrat, et sa signature au FC Barcelone dans la foulée, le 19 juin.

Depay va débarquer après ses vacances