Mercato - Barcelone : Ça se précise pour l'avenir de Lionel Messi !

Libre de tout contrat depuis ce jeudi, Lionel Messi est actuellement à la Copa America avec l’Argentine et n’a toujours pas communiqué sur sa décision de rester ou non à Barcelone cet été. Cependant, en sélection on saurait déjà de quoi sera fait le futur de Lionel Messi.

Le FC Barcelone et Joan Laporta travaillent maintenant depuis plusieurs mois sur le dossier Lionel Messi. Alors que son contrat se finissait ce jeudi, l’attaquant argentin n’a toujours pas communiqué sur sa décision et laisse les supporters barcelonais dans l’attente. Présent à la Copa America avec l’Argentine, Lionel Messi devrait faire son choix après la compétition et préfère rester concentré à 100% sur son tournoi. Du côté barcelonais, Joan Laporta aurait déjà fait une énorme offre à l’Argentin et tenterait tout pour conserver Lionel Messi. Si en Espagne, l’avenir du numéro 10 barcelonais paraît flou, en Argentine il semblerait que l’avenir de Lionel Messi soit connu.

L’Argentine pense que Messi va rester à Barcelone

Selon les informations de la journaliste Veronica Brunati, l’Argentine a le sentiment que Lionel Messi devrait continuer sa carrière au FC Barcelone et donc rester en Catalogne. Le numéro 10 argentin n’aurait choisi aucune offre que celle du FC Barcelone et de Joan Laporta. Concentré sur la Copa America qu’il pense pouvoir remporter cette année avec son pays, Lionel Messi devrait donc officialiser sa décision après la compétition.