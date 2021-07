Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prolongation de Messi ? La réponse de Laporta !

Publié le 1 juillet 2021 à 8h30 par T.M.

Ça y est Lionel Messi est officiellement sans contrat. Cependant, du côté du FC Barcelone, Joan Laporta est plutôt serein quant à la prolongation de l’Argentin.

Depuis plusieurs mois désormais, le FC Barcelone et Joan Laporta travaillent sur la prolongation de Lionel Messi. Toutefois, jusqu’à maintenant, aucun accord n’a pu être trouvé pour offrir un nouveau contrat à l’Argentin. Et ce qui devait arriver arriva, depuis ce jeudi 1er juillet minuit, Messi n’est plus un joueur du Barça. En effet, le bail du sextuple Ballon d’Or a expiré et le voilà qu’il se retrouve donc sans club. Pour autant, cela ne veut pas dire que Lionel Messi s’engagera avec une autre équipe que le FC Barcelone puisque sa prolongation avec les Blaugrana semble tout de même bien engagée.

« Nous voulons qu’il reste et lui a envie de rester »