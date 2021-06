Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pression supplémentaire pour Laporta dans le dossier Messi !

Publié le 30 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Travaillant depuis des mois sur la prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta verrait les dernières heures du contrat de la Pulga s'écouler. Et pour le moment, l'Argentin n'a toujours pas allongé son bail avec le club catalan. Les Blaugrana pourraient donc rencontrer quelques problèmes si Messi étend son engagement avec son équipe de toujours après le 1er juillet.

Depuis son arrivée à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a fait de la prolongation de Lionel Messi une priorité. Dès ce jeudi, le sextuple Ballon d'Or sera sans contrat et libre de s’engager où il le souhaite Un scénario que le président catalan voudrait éviter à tout prix. Ce dernier voudrait donc clore ce dossier avant minuit ce mercredi, ne voulant pas voir Lionel Messi quitter le Barça ne serait-ce qu’une seule minute. Joan Laporta travaillerait donc d’arrache-pied sur la prolongation de Lionel Messi et il pourrait se heurter à plusieurs problèmes s’il ne parvient pas à étendre le bail de l’Argentin avant cette ultime heure.

Plusieurs problèmes interviendraient si Messi n’est pas prolongé avant le 1er juillet