Mercato - PSG : Leonardo a bouclé deux autres recrues !

Publié le 30 juin 2021 à 18h10 par Th.B.

Après Georginio Wijnaldum qui est officiellement un joueur du PSG depuis la première quinzaine de juin, Leonardo serait parvenu à mener à bien deux grosses opérations supplémentaires, à savoir les dossiers Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma.

Contrairement au dernier mercato estival chamboulé par l’incertitude régnant autour de la situation financière engendrée par le Covid-19, le PSG se montre particulièrement actif sur le marché alors que le mercato estival ouvrira officiellement ses portes à compter du jeudi 1er juillet. À ce jour, Leonardo a bouclé la venue libre de tout contrat du milieu de terrain Georginio Wijnaldum et serait susceptible de mener à bien une opération similaire avec un autre agent libre de renom sur le marché en la personne de Gianluigi Donnarumma ainsi qu’un gros coup avec l’Inter pour Achraf Hakimi pour qui tout est bouclé comme le10sport.com vous l’a confié le 29 juin en dévoilant les chiffres de l’opération.

Hakimi et Donnarumma, c’est fait !