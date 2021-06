Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole met les choses au clair pour Lionel Messi !

Publié le 30 juin 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Ce jeudi minuit, Lionel Messi ne sera plus sous contrat avec le FC Barcelone. Toutefois, l'attaquant argentin pourrait signer un nouveau bail avec le club catalan dans les prochaines heures.

Lionel Messi fait la UNE des grands quotidiens sportifs épagnols ce mercredi. Et pour cause, ce jeudi à minuit, le contrat de l’attaquant argentin avec le FC Barcelone arrivera à son terme. Un petit évènement, alors que le joueur avait fait part de ses envies d’ailleurs lors de l’été 2020. La Pulga avait adressé un burofax à ses dirigeants et avait fait le forcing pour quitter son club de toujours. Finalement, devant l’intransigeance de l’ancien président, Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avait décidé de porter le maillot du FC Barcelone cette saison. Toutefois, son avenir n’est toujours pas scellé. Courtisé par le PSG et Manchester City ces derniers mois, le joueur, qui a fêté ses 34 ans il y a quelques jours, aurait commencé à discuter avec le nouveau dirigeant de la formation blaugrana , Joan Laporta, et serait enclin à signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, le président catalan avait fait le point sur ce dossier et avait émis le souhait de trouver un accord rapidement. « Qui gagnera la bataille avec Lionel Messi ? Nous. Le Barça. Il n'y a pas de stress car il y a beaucoup de communication, nous comprenons la position de l'autre partie et nous savons ce que nous voulons tous, donc on est tranquille. Mais si vous me demandez ce que j'aimerais, je dirais que le plus tôt sera le mieux (…) J'espère que nous ferons tous preuve de bon sens et que nous pourrons permettre, dans le cas où nous parviendrions à un accord final, d'enregistrer Leo. Ce que nous voulons, c'est qu'il signe, j'espère pour deux ans, que nous gagnions la Ligue des champions l'année prochaine et tout ce qui est prévu » avait-il confié le 20 juin dernier lors d’un entretien accordé à la Vanguardia.

Un accord dans les prochaines heures ?