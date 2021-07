Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros bras de fer en prévision entre Umtiti et le Barça ?

Publié le 1 juillet 2021 à 7h30 par Th.B.

Alors que son nom fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours pour un prêt, Samuel Umtiti semble être prêt à confronter le FC Barcelone qui souhaiterait le voir partir lorsque le principal intéressé voudrait se battre pour sa place.

Le FC Barcelone aimerait, à l’instar du dernier mercato estival, profiter de la fenêtre des transferts afin de se séparer de Samuel Umtiti. Comme Junior Firpo qui serait à deux doigts de définitivement s’engager pour Leeds pour la coquette somme de 15M€, le FC Barcelone prévoirait de témoigner du départ du champion du monde tricolore, devenu indésirable au Barça en raison de sa fragilité au genou. L’OM aurait mis de côté le dossier Umtiti à en croire les informations de SPORT alors que le club phocéen et l’entourage du joueur n’ont jamais confirmé à L’Équipe de discussions avec le FC Barcelone. Cependant, le Barça continuerait de travailler pour le départ du Français.

Umtiti ne veut pas partir, le Barça souhaite le prêter

Afin de parvenir à ses fins, le FC Barcelone souhaiterait s’entendre avec le clan Samuel Umtiti dans l’optique de faire baisser son salaire afin qu’un prêt soit plus accessible pour les clubs intéressés par son profil. De son côté, le champion du monde tricolore serait bel et bien déterminé à rester au FC Barcelone et d’honorer son contrat qui court jusqu’en juin 2023. En outre, Umtiti serait convaincu de pouvoir persuader Koeman de lui faire confiance comme cela a été le cas par moments au cours de l’exercice précédent. Le FC Barcelone ne changerait pour le moment pas son fusil d’épaule et regarderait en Serie A et en Ligue 1 pour le prêter. La bataille est lancée.