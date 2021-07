Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement prévenu pour Camavinga !

Publié le 1 juillet 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin 2022, Eduardo Camavinga est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Plusieurs clubs ont flairé la belle affaire et pourraient passer à l'action. Mais Florian Maurice semble plutôt serein dans ce dossier et assure que pour le moment, le Stade Rennais n'a reçu aucune offre.

Après des débuts fracassants en Ligue 1, Eduardo Camavinga a connu une seconde saison plus en retrait en Ligue 1. Malgré tout, il n'en reste pas moins l'un des joueurs les plus prometteurs du football français et sa situation contractuelle en fait un joueur très convoité sur le marché. En effet, le contrat d'Eduardo Camavinga à Rennes s'achève en juin 2022, et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé. Et pourtant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Stade Rennais a fait une proposition pour tenter de le convaincre d'étendre son bail. « Pour l’instant, on n’a pas d’accord que ce soit d’un côté ou de l’autre. Pour l’instant, Edouardo est là. Il y a des discussions qui existent entre les clubs, avec le joueur également. Maintenant, il n’y a pas de solutions le concernant », confie à ce sujet Florian Maurice dans les colonnes de Ouest-France . Malgré tout, le directeur sportif du club breton est conscient de la complexité de ce dossier.

La mise au point du Stade Rennais