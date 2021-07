Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de Leonardo pour Camavinga ? La réponse !

Publié le 1 juillet 2021 à 16h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Eduardo Camavinga est régulièrement annoncé sur le départ et le PSG est notamment dans le coup. Mais Florian Maurice assure que pour le moment, le Stade Rennais n'a reçu aucune offre.

Grand espoir du football français, Eduardo Camavinga est à un tournant de sa carrière. Et pour cause, à un an de la fin de son contrat, il n'a toujours pas prolongé au Stade Rennais. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club breton a transmis une offre de prolongation au jeune milieu de terrain qui suscite l'intérêt de nombreux clubs, à l'image du PSG, du Real Madrid, de Manchester United ou encore d'Arsenal. Mais Florian Maurice assure que pour le moment, aucune offre n'a été transmise à Rennes pour Eduardo Camavinga.

«Non, le PSG n'a pas fait d'offre»