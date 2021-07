Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à l’action pour le départ de ce flop !

Publié le 1 juillet 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le Thilo Kehrer n’a eu de cesse de malheureusement décevoir au PSG, le club de la capitale aurait l’intention de lui trouer un point de chute cet été.

Arrivé au PSG à l’été 2018 en provenance de Schalke 04, Thilo Kehrer n’a jamais réussi à performer sur la durée au sein du club de la capitale. En effet, aussi bien sur le flanc droit qu’en défense centrale, l’international allemand de 24 ans a éprouvé de grosses difficultés et a peu à peu perdu son crédit auprès de ses entraineurs. En conséquence, le droitier n’entre plus dans les plans du PSG et serait l’un des joueurs à même de quitter Paris au cours de cette fenêtre estivale des transferts.

Thilo Kehrer est poussé vers la sortie !