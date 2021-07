Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Génésio tente de plomber un gros coup de Leonardo !

Publié le 1 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga est notamment dans le viseur du PSG, mais Bruno Génésio espère bien que son joueur va prolonger.

L'avenir d'Eduardo Camavinga est au cœur de toutes les préoccupations au Stade Rennais. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022, et le club breton refusera de le laisser filer libre. Autrement dit, s'il ne prolonge pas, l'international français sera vendu cet été. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Stade Rennais a dégainé une offre pour convaincre Eduardo Camavinga. Et Bruno Génésio espère que son joueur restera.

Génésio tente de convaincre Camavinga