Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour Kevin Strootman !

Publié le 1 juillet 2021 à 15h00 par A.C.

Depuis quelques heures, les médias italiens évoquent un nouveau prêt pour Kevin Strootman... qui pourrait finalement quitter définitivement l’OM !

Après six mois passés au Genoa en prêt, Kevin Strootman devrait rester en Serie A. Le milieu de l’Olympique de Marseille serait en effet tout proche d’un nouveau prêt, à Cagliari cette fois. Sky Sport Italia a en effet annoncé que Strootman devrait rejoindre le club sarde dans le cadre d’un prêt d’un an, renouvelable d’une année supplémentaire. Le média italien a d’ailleurs précisé qu’il n’existerait aucune option d’achat et Il Corriere dello Sport a ajouté que l’OM pourrait prendre en charge une partie du salaire de Strootman. Un effort qui pourrait permettre de faire baisser le prix de Giovanni Simeone, joueur du Cagliari très apprécié par Jorge Sampaoli.

Strootman finalement transféré à Cagliari ?