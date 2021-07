Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato : Alexis Sanchez prêt à faire un grand effort pour son avenir !

Publié le 1 juillet 2021 à 12h25 par La rédaction

À 32 ans, Alexis Sanchez semble se plaire en Italie à l’Inter. Champion sous les ordres d’Antonio Conte cette saison, l’attaquant chilien pourrait même effectuer une énorme concession pour continuer son aventure dans le club italien.