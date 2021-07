Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Deux clubs italiens sur Valentin Eysseric

Publié le 1 juillet 2021 à 10h33 par Alexis Bernard mis à jour le 1 juillet 2021 à 10h34

Libre de tout contrat, Valentin Eysseric pourrait poursuivre sa carrière en Italie. Deux écuries de Serie A sont sur lui.