Mercato - OM : Un nouvel effort fait par Longoria pour Strootman ?

Publié le 1 juillet 2021 à 11h10 par A.C.

Kevin Strootman, dont le contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2023, devrait une nouvelle fois être prêté en Serie A.

On ne devrait pas voir Kevin Strootman à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Après six mois de prêt au Genoa, qu’il a aidé à sauver de la relégation en Serie B, le Néerlandais devrait une nouvelle fois être prêté. A en croire les informations de Sky Sport Italia , Strootman devrait prendre la direction de Cagliari, alors même que son objectif premier était de rester au Genoa. Le média italien parle d’un prêt d’un an, renouvelable d’une saison supplémentaire et qui ne comporterait aucune option d’achat. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui voit l’un des plus gros salaires du club partir...

L’OM devrait une nouvelle fois prendre en charge le salaire de Strootman