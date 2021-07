Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Sergio Ramos prépare son arrivée à Paris !

Publié le 1 juillet 2021 à 16h45 par B.C.

Libre de tout contrat, Sergio Ramos se verrait bien rebondir au PSG. René Ramos, frère et agent du défenseur, serait d’ailleurs dans la capitale pour négocier avec la direction parisienne.

Une page du Real Madrid s’est officiellement tournée ce jeudi. Sergio Ramos n’est plus engagé avec le club merengue pour la première fois depuis 2005, et son arrivée dans la capitale espagnole. À 35 ans, Sergio Ramos reste motivé et n’a pas l’intention de quitter l’Europe. Alors que Chelsea, Manchester City ou encore l’AC Milan sont annoncés sur ses traces, c’est bien le PSG qui serait en pole position pour accueillir l'international espagnol. Sergio Ramos aurait déjà échangé avec plusieurs joueurs du PSG et verrait d’un bon oeil son arrivée du côté du Parc des Princes. Les négociations se seraient d’ailleurs intensifiées entre les deux parties.

Le clan Ramos est à Paris