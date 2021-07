Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé passe à l'attaque !

Publié le 1 juillet 2021 à 14h50 par La rédaction

La semaine se révèle agitée pour le jeune attaquant français. Après l’élimination à l’Euro, Kylian Mbappé fait une annonce choc quant à son avenir.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ». La promesse faite par Nasser Al-Khelaïfi ne tient plus qu’à un fil... L’Equipe l’annonce dans son édition du jour, Mbappé aurait fait part aux dirigeants parisiens de son intention de ne pas prolonger son contrat. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, l’attaquant de 22 ans pourrait donc quitter le club francilien libre. Une perte lourde pour le PSG : le Tricolore a scoré à 111 reprises en 127 matches sous la tunique parisienne.

Vers un départ gratuit ?

Le bras de fer engagé par le club de la capitale depuis plusieurs semaines semble donc perdu. L’engagement de Leonardo ou du président Al-Khelaïfi dans le dossier n’ont rien changé. Recruté pour 180M€ à l’été 2017, Kylian Mbappé ne rapporterait rien au PSG s’il honore son engagement jusqu’au terme. Le dossier est désormais dans les mains de la direction parisienne. Souhaitera-t-elle récupérer une partie de sa mise pour investir directement dans le mercato ? Ou préfèrera-t-elle prendre le risque de voir Mbappé quitter le club libre ?