Mercato - Barcelone : Une opération à 18M€ bouclée avec Marcelo Bielsa ?

Publié le 1 juillet 2021 à 13h00 par T.M.

Clairement pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, Junior Firpo devrait poursuivre sa carrière du côté de Leeds.

Recruté à l’été 2019 au Betis Séville, Junior Firpo était censé venir apporter de la concurrence à Jordi Alba au poste de latéral gauche. Or, depuis deux saisons désormais, le joueur du FC Barcelone n’arrive clairement pas à se faire une place, jouant très peu. Face à cela et le manque de confiance de Ronald Koeman, Firpo était donc appelé à partir d’autant plus que le Barça cherche à faire rentrer de l’argent dans les caisses en se débarrassant de ses indésirables. Reste maintenant à trouver preneur pour Junior Firpo et c’est Marcelo Bielsa qui pourrait bien faire le bonheur des Blaugrana.

Le transfert est imminent !