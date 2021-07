Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Sergio Ramos a choisi le PSG !

Publié le 1 juillet 2021 à 19h15 par B.C.

Tout proche du PSG, Sergio Ramos aurait rapidement fait du club de la capitale sa priorité après son départ du Real Madrid, et ce pour plusieurs raisons…

Sergio Ramos ne devrait pas rester un agent libre très longtemps sur ce marché des transferts. Alors que son contrat vient de s’achever avec le Real Madrid, le défenseur de 35 ans aurait déjà trouvé un accord avec le PSG pour un contrat de deux saisons selon les informations de RMC . René Ramos, frère et agent de l’international espagnol, aurait fait le déplacement jusqu’à Paris pour s’entendre avec Leonardo en vue de la saison prochaine. Le PSG serait donc sur le point de frapper un énorme coup, d’autant que plusieurs clubs étaient désireux de mettre la main sur Sergio Ramos. Cependant, ce dernier aurait rapidement eu les idées claires.

Sergio Ramos emballé par le PSG et Paris