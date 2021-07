Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros nom du Barça aurait validé son départ !

Publié le 2 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

Malheureux à Barcelone, Miralem Pjanic chercherait à quitter les Blaugrana. Le Bosnien aimerait retourner à la Juventus, sous les ordres de son ancien entraîneur Massimiliano Allegri.

Miralem Pjanic ne voudrait plus jouer au FC Barcelone. Arrivé au club en 2020 en provenance de la Juventus, le milieu de terrain ne s'est jamais imposé au sein de l'effectif de Ronald Koeman. Mécontent de sa situation, le Bosnien souhaiterait rapidement quitter la Catalogne. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, les dirigeants barcelonnais auraient proposé Pjanic à Chelsea et au PSG. Malgré ces intérêts, le joueur de 31 ans donnerait sa priorité à un retour à la Juventus.

Pjanic veut retrouver Allegri