Mercato - Barcelone : Laporta attend un ultime signal de Lionel Messi !

Publié le 2 juillet 2021 à 8h30 par A.D.

Libre de tout contrat depuis ce jeudi, Lionel Messi devrait tout de même rempiler avec le FC Barcelone. Alors qu'il aurait prévu de rencontrer Javier Tebas ce vendredi pour régler les détails financiers, Joan Laporta n'attendrait plus que le feu vert de Lionel Messi pour finaliser ce dossier.

Alors qu'il est libre de tout contrat depuis ce jeudi, Lionel Messi serait parti pour signer un nouveau bail avec le FC Barcelone. Comme l'ont annoncé les avocats du joueur à La Sexta , La Pulga ne se verrait nulle part ailleurs qu'au Barça la saison prochaine et il l'aurait fait savoir à Joan Laporta. Dans cette optique, le président du FC Barcelone travaillerait d'arrache-pied pour pouvoir renouveler l'international argentin. D'après les indiscrétions de Sport.es , Joan Laporta aurait d'ailleurs prévu de rencontrer Javier Tebas ce vendredi matin afin de trouver une solution avec lui pour ne pas dépasser le plafond salarial du Barça avec la prolongation de Lionel Messi. Et une fois qu'il se sera mis d'accord avec le président de la Liga, le nouveau patron du FC Barcelone devrait être en très bonne posture pour le renouvellement de Lionel Messi. Mais cette étape ne serait pas la dernière à franchir pour obtenir gain de cause.

Laporta attend encore le feu vert final de Lionel Messi