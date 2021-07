Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait une annonce tonitruante à Pochettino !

Publié le 2 juillet 2021 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé serait encore incertain concernant sa prolongation. En revanche, un départ cet été parait désormais totalement exclu comme il en a informé Mauricio Pochettino le 23 juin dernier.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur des discussions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et comme le révélait L'Equipe , le Champion du monde aurait prévenu plusieurs membres de l'état-major du PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger son bail pour le moment. Une situation qui jette un froid sur son avenir au sein du club de la capitale. Malgré tout, cette position n'est pas définitive puisque Kylian Mbappé est parti en vacances après l'élimination de l'équipe de France à l'Euro, et ne prendra une décision définitive qu'à son retour.

Mbappé va rester au PSG