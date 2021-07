Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'agite en coulisses pour Miralem Pjanic !

Publié le 2 juillet 2021 à 7h30 par A.D.

Mécontent au FC Barcelone, Miralem Pjanic a été proposé au PSG et à Chelsea. Alors qu'il voudrait rejoindre la Juventus, le milieu de terrain du Barça aurait été sondé par l'Inter, le Milan AC et Tottenham. La bataille pourrait donc être féroce pour Miralem Pjanic.

Alors qu'il n'est pas du tout heureux au FC Barcelone, Miralem Pjanic a été proposé à plusieurs clubs, dont le PSG et Chelsea, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais selon les informations de Sport.es , divulguées ce jeudi, l'international bosnien voudrait faire son retour à la Juventus, et ce malgré l'intérêt d'autres clubs transalpins. En effet, l'Inter et le Milan AC auraient sondé Miralem Pjanic pour tenter de le récupérer lors du mercato estival. Et ils ne seraient pas les seuls, puisque le milieu de terrain du Barça aurait également un admirateur en Premier League.

Fabio Paratici est passé à l'action pour Miralem Pjanic