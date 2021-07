Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi lâche ses vérités sur son grand retour !

Publié le 2 juillet 2021 à 1h00 par A.D.

Fragilisé par sa saison plus que moyenne, Ronald Koeman aurait pu être remplacé par Xavi avant le début du prochain exercice. Alors que le coach néerlandais a été conforté par Joan Laporta, l'ancien capitaine du Barça a lâché ses vérités sur son possible retour en Catalogne.

Alors qu'il n'a pas rempli les objectifs qu'on lui a fixés cette saison, Ronald Koeman aurait pu être évincé. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été liés au FC Barcelone ces dernières semaines, et notamment celui de Xavi. Toutefois, ce dernier a finalement prolongé son contrat avec Al-Sadd et Ronald Koeman a été maintenu à son poste. Sachant qu'il pourrait prendre la succession du Néerlandais plus tard, Xavi a mis les choses au clair sur ses échanges avec Joan Laporta et la direction du FC Barcelone.

«Avec Laporta, nous parlons, mais pas pour revenir au Barça»