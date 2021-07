Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Antoine Griezmann a déjà fait son choix !

Publié le 1 juillet 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone envisagerait de vendre Antoine Griezmann lors du prochain mercato estival. Toutefois, Joan Laporta aurait du mal à trouver preneur pour le moment, le PSG et Manchester United n'ayant pas besoin du numéro 7 catalan pour le moment. Alors qu'un départ de Kylian Mbappé pourrait changer la position de Leonardo par rapport à Antoine Griezmann, ce dernier n'aurait d'yeux que pour le Barça et ne serait pas intéressé par un départ au PSG.

Tout juste arrivé au FC Barcelone, Joan Laporta a déjà frappé très fort sur le marché. En effet, le nouveau président du Barça a recruté quatre joueurs, et ce, pour la modique somme de 9M€. En fin de contrat avec Manchester City et l'OL, Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay rejoignent le FC Barcelone librement et gratuitement, tandis qu'Emerson Royal est désormais un joueur blaugrana à part entière. Alors qu'il a recruté deux nouveaux attaquants, à savoir Sergio Agüero et Memphis Depay, Joan Laporta aurait décidé de faire un grand ménage dans son attaque. Et en plus de Martin Braithwaite, devenu indésirable, le président du FC Barcelone voudrait également se débarrasser d'Antoine Griezmann cet été. Comme l'a indiqué Marca dernièrement, le contrat d'Antoine Griezmann prendrait beaucoup de place dans la masse salariale du club blaugrana. Et alors que le champion du monde français aurait une forte valeur marchande, Joan Laporta voudrait en profiter pour le vendre et ainsi renflouer ses caisses. Toutefois, trouver un club prêt à accueillir Antoine Griezmann lors du mercato estival semblerait être mission impossible.

Leonardo prêt à faire de Griezmann l'héritier de Mbappé ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce jeudi après-midi, le marché serait très calme pour Antoine Griezmann. En effet, aucun club ne semblerait être disposé à accueillir le numéro 7 du Barça cet été, pas même Manchester United, qui est sur le point de s'offrir Jadon Sancho, ou le PSG. Toutefois, ce dossier pourrait se décanter en cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. A en croire le média espagnol, Leonardo pourrait se tourner vers Antoine Griezmann s'il venait à perdre son numéro 7 et ainsi tenter une approche auprès du FC Barcelone. Mais malheureusement pour Joan Laporta, son attaquant français pourrait tout faire capoter.

Griezmann veut rester au Barça et n'est pas intéressé par le PSG