Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, United... Laporta au bord du gouffre pour Griezmann ?

Publié le 1 juillet 2021 à 17h00 par A.D.

Pour renflouer ses caisses, le FC Barcelone envisagerait de se séparer d'Antoine Griezmann. Toutefois, aucun club ne serait disposé à accueillir le numéro 7 du Barça, pas même le PSG ou encore Manchester United.

Alors qu'il vient de recruter Memphis Depay et Sergio Agüero pour 0€, Joan Laporta aurait décidé de se débarrasser d'Antoine Griezmann pour rééquilibrer ses comptes. Si le numéro 7 du Barça donnerait entière satisfaction, le président catalan estimerait qu'il est plus opportun de s'en séparer cet été car il dispose d'un gros salaire et que son transfert peut rapporter gros. Surtout que deux nouveaux attaquants viennent de s'engager au FC Barcelone. Toutefois, Joan Laporta pourrait avoir du mal à vendre Antoine Griezmann car les clubs ne seraient pas vraiment emballés par l'idée de le recruter.

Le PSG et Manchester United ne pensent pas à Griezmann